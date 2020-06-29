В России создадут единую систему мониторинга транспортной инфраструктуры для борьбы с кибератаками

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В России создадут единую систему мониторинга транспортной инфраструктуры для выявления возможных атак и сбоев в работе оборудования в режиме онлайн. Об этом заявили в Минтрансе.
В России создадут единую систему мониторинга транспортной инфраструктуры для борьбы с кибератаками
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Как передаёт газета «Известия», в начале III квартала министерство проведёт тендер на разработку пилотного проекта. Создание такой системы включено в федеральный проект «Информационная безопасность».

Большинство систем транспортных комплексов могут самостоятельно контролировать своё состояние и поддерживать штатный режим, но при активном внешнем воздействии или при внутреннем отказе работоспособность необходимо отслеживать, сказали в Минтрансе.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Государственной думы Денис Кравченко рассказал о законопроекте о беспилотных автомобилях.

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