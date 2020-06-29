МИД России сохранит элементы работы онлайн после пандемии коронавируса

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МИД России продолжит использовать элементы работы в онлайн-формате после окончания пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT.
МИД России сохранит элементы работы онлайн после пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Думаю, что после того, как всё это успокоится (надеюсь, это произойдёт быстро), какие-то элементы этой работы мы будем продолжать использовать, особенно когда речь идёт о партнёрах, которым логистически долго и непросто добираться, например из Южной Америки. Это целая история: когда они планируют свои загранкомандировки, они должны состыковать три-четыре-пять стран, чтобы каждый раз не тратить по 15—16 часов на перелёт в один конец», — сказал министр в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия».

По словам Лаврова, система проведения встреч дистанционно достаточно эффективно работает, однако личное общение заменить невозможно, особенно когда речь идёт о переговорах с иностранным партнёром не «для галочки».

«Бывают визиты (назову их визитами вежливости), когда один зачитал, как всё у нас неплохо, второй зачитал, как всё у нас хорошо, договорились встречаться ещё. Я немного утрирую, но бывают лёгкие визиты, на которых нет задачи провести переговоры и обязательно решить какую-то проблему в данный момент», — отметил он.

Глава МИД пояснил, что если решение таких проблем стоит на повестке дня конкретных переговоров, то решить их онлайн уже сложно.

«Нужно видеть глаза, и не просто глаза на плазме, а вживую. Есть вещи, которые трудно доверить даже самой защищённой видео-конференц-связи. Это по-человечески должно быть понятно», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что если бы такая пандемия произошла десять лет назад, то МИД оказался бы в гораздо более сложной ситуации с точки зрения нормального функционирования. Но это случилось после широкого внедрения современных методов коммуникации, и министерству не составило большого труда наладить работу в режиме онлайн, добавил он.

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