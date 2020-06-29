Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3100
- Reuters
«На 29 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3100», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Новых летальных исходов зафиксировано не было.
Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом составило 1854.
Ранее бригада из пяти московских врачей прибыла в Читу для помощи в организации амбулаторного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.