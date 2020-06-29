Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3100

Общее число случаев заболевания коронавирусом в Забайкальском крае за прошедшие сутки возросло на 62 и достигло 3100.

«На 29 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3100», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Новых летальных исходов зафиксировано не было.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом составило 1854.

Ранее бригада из пяти московских врачей прибыла в Читу для помощи в организации амбулаторного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.