Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3100

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Общее число случаев заболевания коронавирусом в Забайкальском крае за прошедшие сутки возросло на 62 и достигло 3100.
Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3100
  • Reuters

«На 29 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3100», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Новых летальных исходов зафиксировано не было.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом составило 1854.

Ранее бригада из пяти московских врачей прибыла в Читу для помощи в организации амбулаторного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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