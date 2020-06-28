Часть жителей Норильска остались без электроснабжения
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- РИА Новости
Об этом сообщает Минэнерго.
Уточняется, что 28 июня в 10:55 мск на главной понизительной подстанции «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошло возгорание и она была обесточена.
«Без электроснабжения остались: обсерватор для проведения карантинных мероприятий прибывающих на территорию Норильска; часть бытовых потребителей Норильска», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, возгорание было ликвидировано, но просушка оборудования продолжается.