СК возбудил дело после обстрела автомобиля в Ингушетии

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В Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела неизвестными автомобиля в Назрановском районе республики, в результате которого два человека получили ранения. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета России.
СК возбудил дело после обстрела автомобиля в Ингушетии
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... покушение на убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору... и... незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, ночью 27 июня неизвестные в селении Сурхахи из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль, в котором находились местные жители. 

На месте происшествия следователи-криминалисты изъяли гильзы калибра 5,45 мм. В настоящее время ведётся поиск подозреваемых.

В то же время в республиканском МВД сообщили, что один из пострадавших является сотрудником полиции.

«Пассажиром в автомобиле был сержант полиции, находящийся на больничном с мая. Он также получил пулевые ранения», — цитирует представителя пресс-службы Интерфакс.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в Ингушетии госпитализированы два человека.

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