СК возбудил дело после обстрела автомобиля в Ингушетии

В Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела неизвестными автомобиля в Назрановском районе республики, в результате которого два человека получили ранения. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... покушение на убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору... и... незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, ночью 27 июня неизвестные в селении Сурхахи из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль, в котором находились местные жители.

На месте происшествия следователи-криминалисты изъяли гильзы калибра 5,45 мм. В настоящее время ведётся поиск подозреваемых.

В то же время в республиканском МВД сообщили, что один из пострадавших является сотрудником полиции.

«Пассажиром в автомобиле был сержант полиции, находящийся на больничном с мая. Он также получил пулевые ранения», — цитирует представителя пресс-службы Интерфакс.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в Ингушетии госпитализированы два человека.