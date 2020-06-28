СК возбудил дело после обстрела автомобиля в Ингушетии
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... покушение на убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору... и... незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, ночью 27 июня неизвестные в селении Сурхахи из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль, в котором находились местные жители.
На месте происшествия следователи-криминалисты изъяли гильзы калибра 5,45 мм. В настоящее время ведётся поиск подозреваемых.
В то же время в республиканском МВД сообщили, что один из пострадавших является сотрудником полиции.
«Пассажиром в автомобиле был сержант полиции, находящийся на больничном с мая. Он также получил пулевые ранения», — цитирует представителя пресс-службы Интерфакс.
Ранее сообщалось, что после стрельбы в Ингушетии госпитализированы два человека.