Голикова рассказала о «страшном» периоде начала пандемии

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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, почему первые полтора месяца пандемии в России были страшными.
Голикова рассказала о «страшном» периоде начала пандемии
  • РИА Новости

«Эти полтора месяца были самыми эмоционально... ну я бы даже употребила слово «страшными». Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Голикова добавила, что она и её коллеги «всё это очень эмоционально переживали».

«Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на этих «горьких печальных уроках» Россия училась и делала свои выводы.

Ранее Голикова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая.

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