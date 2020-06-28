В ХМАО режим самоизоляции продлили до 5 июля

В Ханты-Мансийском автономном округе продлили режим самоизоляции до 5 июля, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Reuters

«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлён до 5 июля включительно», — приводит сообщение РИА Новости. Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Югре зафиксировано 8402 случая коронавирусной инфекции, в том числе 285 заболевших за последние сутки. Регион находится на восьмом месте в России по числу случаев COVID-19. Ранее власти ХМАО заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.