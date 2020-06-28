ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

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На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
  • Pixabay

«С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура», — говорится в сообщении ЦИК в Telegram.

26 июня также сообщалось, что сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке.

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