ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.

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«С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура», — говорится в сообщении ЦИК в Telegram. 26 июня также сообщалось, что сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке.