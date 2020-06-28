Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3038

Общее число случаев заболевания коронавирусом в Забайкальском крае за прошедшие сутки возросло на 63 и достигло 3038.

«На 28 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3038 (63 — за последние сутки)», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что всего в регионе выздоровели 1847 пациентов с коронавирусом.

Общее число летальных исходов в Забайкалье составляет 41.

Ранее стало известно, что общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области за последние сутки возросло на 226 и достигло 7083.