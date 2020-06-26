Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

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Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
  • РИА Новости

«Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение», — цитирует Кузнецову её пресс-служба.

Она отметила, что аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, аппарат омбудсмена устроить не могут.

По её словам, в Совете Федерации и Госдуме предложение поддерживается, некоторые главы регионов определили выплаты на местном уровне.

Ранее в ходе обращения к россиянам президент Владимир Путин заявил, что в июле будет ещё раз выплачено дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.

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