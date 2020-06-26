Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по Конституции

Короткая ссылка
В бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции нет ошибки с лингвистической точки зрения, заявила ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по Конституции
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» всё написано на русском языке, но использована сокращённая конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» — сказала лингвист в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что пропущенное слово легко восстанавливается по смыслу, в разговорной речи такие конструкции часто используются, что облегает понимание и ускоряет обмен информацией.

По словам Русецкой, подобное упрощение вопроса некритично с точки зрения лингвистики, поскольку смысл вопроса не меняется и никаких разночтений в формулировке не содержится.

Ректор предложила «не фиксироваться на стилистических баталиях», а «заботиться прежде всего о смысле».

Ранее в Кремле пообещали ознакомиться с мнением филологов Российской академии наук (РАН) по данному вопросу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить