Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по Конституции

В бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции нет ошибки с лингвистической точки зрения, заявила ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

«В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» всё написано на русском языке, но использована сокращённая конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» — сказала лингвист в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что пропущенное слово легко восстанавливается по смыслу, в разговорной речи такие конструкции часто используются, что облегает понимание и ускоряет обмен информацией.

По словам Русецкой, подобное упрощение вопроса некритично с точки зрения лингвистики, поскольку смысл вопроса не меняется и никаких разночтений в формулировке не содержится.

Ректор предложила «не фиксироваться на стилистических баталиях», а «заботиться прежде всего о смысле».

Ранее в Кремле пообещали ознакомиться с мнением филологов Российской академии наук (РАН) по данному вопросу.