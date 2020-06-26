Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по Конституции
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- РИА Новости
«В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» всё написано на русском языке, но использована сокращённая конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» — сказала лингвист в интервью РИА Новости.
Она пояснила, что пропущенное слово легко восстанавливается по смыслу, в разговорной речи такие конструкции часто используются, что облегает понимание и ускоряет обмен информацией.
По словам Русецкой, подобное упрощение вопроса некритично с точки зрения лингвистики, поскольку смысл вопроса не меняется и никаких разночтений в формулировке не содержится.
Ректор предложила «не фиксироваться на стилистических баталиях», а «заботиться прежде всего о смысле».
Ранее в Кремле пообещали ознакомиться с мнением филологов Российской академии наук (РАН) по данному вопросу.