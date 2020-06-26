В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области приняли решение продлить введённый в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с документом, режим продлён до 5 июля.

Вместе с тем в регионе открываются парки культуры и отдыха, начинают работу салоны красоты.

Также разрешается проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий.

По последним данным, в Воронежской области COVID-19 подтверждён у 6846 человек. Выздоровели 4174 пациента, умерли 34.