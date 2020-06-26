В Воронежской области продлили режим самоизоляции
- РИА Новости
В соответствии с документом, режим продлён до 5 июля.
Вместе с тем в регионе открываются парки культуры и отдыха, начинают работу салоны красоты.
Также разрешается проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий.
По последним данным, в Воронежской области COVID-19 подтверждён у 6846 человек. Выздоровели 4174 пациента, умерли 34.