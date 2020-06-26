Краснов провёл коллегию о практике надзора за исполнением законодательства об охране недр

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл коллегию о практике надзора за исполнением законодательства об охране и использовании недр.
Краснов провёл коллегию о практике надзора за исполнением законодательства об охране недр
  • © Генеральная прокуратура РФ

Среди участников — начальник управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

«Незаконная, бесконтрольная добыча полезных ископаемых, сопутствующее этому загрязнение окружающей среды причиняют вред здоровью людей, наносят колоссальный ущерб, порой приводят к разрушению целых экосистем, на восстановление которых могут уйти целые десятилетия», — заявил Краснов.

По его словам, за последние два года по актам прокуроров более 1,3 тыс. объектов незаконной добычи полезных ископаемых закрыто, деятельность такого же количества приведена в соответствие с законом.

Уголовное и административное преследование виновных инициировано по материалам прокуратуры в 40 регионах.

По итогам обсуждения Краснов дал прокурорам субъектов ряд поручений.

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