Краснов провёл коллегию о практике надзора за исполнением законодательства об охране недр
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Среди участников — начальник управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
«Незаконная, бесконтрольная добыча полезных ископаемых, сопутствующее этому загрязнение окружающей среды причиняют вред здоровью людей, наносят колоссальный ущерб, порой приводят к разрушению целых экосистем, на восстановление которых могут уйти целые десятилетия», — заявил Краснов.
По его словам, за последние два года по актам прокуроров более 1,3 тыс. объектов незаконной добычи полезных ископаемых закрыто, деятельность такого же количества приведена в соответствие с законом.
Уголовное и административное преследование виновных инициировано по материалам прокуратуры в 40 регионах.
По итогам обсуждения Краснов дал прокурорам субъектов ряд поручений.