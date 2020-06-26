Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил премьеру Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли. Об этом заявили в пресс-службе партии.

«Дмитрий Медведев направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по развитию туристической отрасли», — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время недавнего онлайн-совещания Медведева с представителями сферы туризма были сформулированы «три десятка инициатив».

«Они включают налоговые послабления для отрасли, прежде всего изменение ставки НДС. Её предлагается снизить до 10% до конца 2020 года», — добавили в партии.

Кроме того, предлагается расширить меры поддержки МСП на крупные компании сферы туризма — «поддержку необходимо оказывать всем предприятиям, выручка которых в условиях пандемии снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом».

Также, как подчёркивается, необходимо рекомендовать субъектам «ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до августа 2020 года включительно и в целом снизить тарифы на коммунальные услуги для отрасли».

В партии предлагают упростить и порядок и процедуры оформления туристических виз для иностранных туристов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал план поэтапного возобновления международных полётов в России.