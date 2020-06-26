В Кировской области один из детских садов закрыли на карантин

Детский сад №16 в городе Слободском Кировской области с 24 июня закрыли на карантин после выявления COVID-19 у заведующей учреждением.

Как сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию, все контактные лица с 15 по 29 июня, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, должны будут находиться под медицинским наблюдением.

Все сотрудники детского сада и дети подлежат изоляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Отмечается также, что с 1 июля детский сад закрывается на летний период. В это время в помещении будет проведена санитарная обработка.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», городская больница Армавира с 10 июня закрылась для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.