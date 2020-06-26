В Крыму в четыре раза выросло число бесконтактных платежей

В РНКБ заявили, что в мае 2020 года в Крыму количество платежей, совершённых с помощью бесконтактного способа оплаты, увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу РНКБ, в мае 2019 года количество таких платежей составляло 2,3 млн операций на сумму 1,6 млрд рублей, а в мае текущего года — 8,7 млн на общую сумму 5 млрд рублей, при этом объём таких платежей вырос в 3,2 раза.

«Стоит также отметить, что количество клиентов, совершающих покупки в интернете с помощью карт РНКБ, увеличилось в четыре раза в течение года. Так, в мае 2020 года их количество составляло 600,5 тыс. человек, а в мае 2019 года — 150,5 тыс. клиентов», — отметили в банке.

Специалисты отметили, что этому способствовал новый сервис РНКБ по подключению клиентов.

Ранее, как сообщала газета «Реальное время», объём платежей с помощью карт в 2019 году в Татарстане вырос на 26%.