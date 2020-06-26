Юрий Башмет принял участие в голосовании по Конституции
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
По его словам, поправки утверждают позицию заботы государства о гражданах, а также обязывают правительство поддерживать сферу культуры.
«Сейчас самое главное, чтобы наши граждане проявили свою гражданскую позицию. Это очень важно», — заявил музыкант.
Ранее телеканал «360» сообщил, что народный артист России Сергей Безруков в первый день голосования по поправкам к Конституции посетил избирательный участок в подмосковных Озёрах.