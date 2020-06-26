Юрий Башмет принял участие в голосовании по Конституции

Народный артист СССР, альтист Юрий Башмет принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России.

Об этом сообщает НСН.

По его словам, поправки утверждают позицию заботы государства о гражданах, а также обязывают правительство поддерживать сферу культуры.

«Сейчас самое главное, чтобы наши граждане проявили свою гражданскую позицию. Это очень важно», — заявил музыкант.

Ранее телеканал «360» сообщил, что народный артист России Сергей Безруков в первый день голосования по поправкам к Конституции посетил избирательный участок в подмосковных Озёрах.