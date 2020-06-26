Московский портал поставщиков расширил функционал для регионов
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Как сообщает НСН, на портале появился цифровой учёт контрактов, закупки без определения объёма и другое.
Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что в региональных системах госзакупок есть свои особенности, с которыми не сталкивается Москва.
«Все новые инструменты и дополнительные сервисы направлены на рост конкуренции, повышение уровня открытости и прозрачности в сфере госзакупок», — подчеркнул он.
В свою очередь, руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков напомнил, что на сегодня 40% пользователей портала поставщиков — это региональные предприниматели, поэтому для развития конкурентной среды очень важно, чтобы опыт взаимодействия с ресурсом был открытым, удобным и понятным.
Ранее, как передавал сайт «Москва 24», портал поставщиков Москвы признали лучшим в России.