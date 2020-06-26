Севастополь с 1 июля начнёт принимать организованные экскурсионные группы

Короткая ссылка
Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко заявила, что город начнёт принимать организованные экскурсионные группы на объектах туристического показа с 1 июля.
Севастополь с 1 июля начнёт принимать организованные экскурсионные группы
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«С 1 июля мы будем в том числе принимать организованные экскурсионные группы. Мы сознательно взяли паузу в две недели. Те (туристы), кто размещался у нас, могли пользоваться объектами показа. Но с 1 июля и гости из Республики Крым смогут традиционно приехать и иметь возможность посетить наши замечательные музеи», — цитирует вице-губернатора «Новый Севастополь».

Литовко добавила, что власти готовят с июля по октябрь ряд мероприятий для событийного туризма.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму планируют открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить