Севастополь с 1 июля начнёт принимать организованные экскурсионные группы

Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко заявила, что город начнёт принимать организованные экскурсионные группы на объектах туристического показа с 1 июля.

«С 1 июля мы будем в том числе принимать организованные экскурсионные группы. Мы сознательно взяли паузу в две недели. Те (туристы), кто размещался у нас, могли пользоваться объектами показа. Но с 1 июля и гости из Республики Крым смогут традиционно приехать и иметь возможность посетить наши замечательные музеи», — цитирует вице-губернатора «Новый Севастополь».

Литовко добавила, что власти готовят с июля по октябрь ряд мероприятий для событийного туризма.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму планируют открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля.