Фрегат «Адмирал Григорович» возвращается в Севастополь

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» направился в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.
Фрегат «Адмирал Григорович» возвращается в Севастополь
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

«Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота», — приводит «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что в ходе выполнения поставленных задач экипаж фрегата совершил переход в акваторию Индийского океана, где участвовал в мероприятиях по демонстрации флага Российской Федерации.

В середине мая «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.

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