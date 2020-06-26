Фрегат «Адмирал Григорович» возвращается в Севастополь

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» направился в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

«Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота», — приводит «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что в ходе выполнения поставленных задач экипаж фрегата совершил переход в акваторию Индийского океана, где участвовал в мероприятиях по демонстрации флага Российской Федерации.

В середине мая «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.