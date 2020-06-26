В Петербурге завели дело по факту неуплаты алиментов детям

В ГУФССП по Санкт-Петербургу рассказали об уголовном деле во факту невыплаты матерью алиментов детям, находящимся в детдоме.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, 37-летняя петербурженка задолжала четверым детям алименты на сумму 880 тыс. рублей.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено вследствие того, что женщина игнорировала решение суда по заведённому ранее административному делу, согласно которому ей было назначено 100 часов обязательных работ.

Ранее, как передавало издание «Янтарный край», в УФССП по Калининградской области рассказали, что суд приговорил 37-летнего жителя Зеленоградского городского округа к пяти месяцам в колонии строгого режима за неуплату алиментов.