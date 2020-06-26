В Нижегородской области зафиксировали повышение спроса на аренду дач

Член расширенного совета Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Анна Данилина заявила о повышении спроса на аренду дач в Нижегородской области летом 2020 года.

Как передаёт РИА «Время Н», спрос начал расти с 1 апреля, когда в регионе стали действовать ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

По словам Данилиной, нижегородцы чаще всего выбирают дома, в которых имеются газ, электричество, вода и другие удобства.

При этом отмечается, что жители региона предпочитают арендовать дачные участки в 40−70 км от Нижнего Новгорода.

Она также добавила, что за высоким спросом последовало повышение цены на аренду: от 3—5 тыс. до 10—12 тыс. рублей в сутки.

Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты по недвижимости прокомментировали повышение спроса на загородные дома на фоне режима самоизоляции.