В Сочи рассказали о ситуации с туристами в июне

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Глава города Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в июне, после отмены карантина, город посетили более 30 тыс. туристов.
В Сочи рассказали о ситуации с туристами в июне
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Юга.ру», отдыхающих принимают 33 санатория и 102 гостиницы. 

«На сегодняшний день в городе находятся чуть больше 30 тыс. туристов, которые заселены в наши гостиницы, здравницы, находятся на пляжах. С каждым днём их количество растёт. Мы понимаем, что число авиарейсов, ж/д и автотранспорта, которые прибывают на территорию нашего города, растёт, и мы понимаем, что наша задача — обеспечивать транспортную безопасность, логистику», — заявил глава города. 

Отмечается, что всего в городе возобновили работу 136 объектов размещения.

В пресс-службе Международного аэропорта Сочи также отметили, что после завершения карантина произошло увеличение количества рейсов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

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