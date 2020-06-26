В Нижнекамске предложили создать федерации по различным видам спорта

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Член Общественного совета Нижнекамска Хамза Багманов предложил создать в городе профильные федерации по отдельным видам спорта.
В Нижнекамске предложили создать федерации по различным видам спорта
  • © Официальный сайт Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

По его мнению, на их базе проще выстраивать системную работу, начиная со школы и заканчивая профессиональным спортом.

Как сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Нижнекамского района, он также обратил внимание на разрыв между сферами образования и детского спорта: ранее эти учреждения относились к Министерству образования, однако сейчас разделены.

Багманов предложил создать координационный совет, который мог бы стать промежуточным звеном между министерствами спорта и образования.

Ранее издание «Крыминформ» сообщало, что в Крыму планируют открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля.

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