В Нижнекамске предложили создать федерации по различным видам спорта

Член Общественного совета Нижнекамска Хамза Багманов предложил создать в городе профильные федерации по отдельным видам спорта.

По его мнению, на их базе проще выстраивать системную работу, начиная со школы и заканчивая профессиональным спортом.

Как сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Нижнекамского района, он также обратил внимание на разрыв между сферами образования и детского спорта: ранее эти учреждения относились к Министерству образования, однако сейчас разделены.

Багманов предложил создать координационный совет, который мог бы стать промежуточным звеном между министерствами спорта и образования.

Ранее издание «Крыминформ» сообщало, что в Крыму планируют открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля.