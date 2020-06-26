Суд пришёл к выводу, что Апфельбаум не знала об умысле Серебренникова

Мещанский суд Москвы пришёл к выводу, что бывшая чиновница Министерства культуры России Софья Апфельбаум не была в курсе преступных намерений Кирилла Серебренникова и его сообщников. Об этом сообщает РИА Новости.

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РИА Новости

«Апфельбаум, будучи не осведомлённой о действиях преступной группы…» — говорится в приговоре, который зачитывает судья Олеся Менделеева. Как следует из приговора, суд установил, что Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин, объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, похитили часть денежных средств, которые были выделены из бюджета автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия».