Суд пришёл к выводу, что Апфельбаум не знала об умысле Серебренникова
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- РИА Новости
«Апфельбаум, будучи не осведомлённой о действиях преступной группы…» — говорится в приговоре, который зачитывает судья Олеся Менделеева.
Как следует из приговора, суд установил, что Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин, объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, похитили часть денежных средств, которые были выделены из бюджета автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия».