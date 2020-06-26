В Москве провели около 4,5 млн тестов на COVID-19

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Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели около 3,5 млн тестов на коронавирус методом ПЦР-диагностики, а также 1 млн тестов — методом ИХЛА.
В Москве провели около 4,5 млн тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия»

По словам вице-мэра, любой желающий может записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к инфекции.

«Более того, две недели назад мы запустили совместный проект с работодателями, для того чтобы обеспечить тестирование работников конкретных предприятий», — отметила Ракова.

Она добавила, что в настоящее время развивается тестирование внутри предприятий, а в будущем темпы тестирования на COVID-19 будут наращиваться.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.

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