В России зафиксировали снижение спроса на лекарства в аптеках

Аналитики DSM Group выяснили, что по итогам мая выручка российских аптек упала на 14% (до 75,3 млрд рублей) по сравнению с апрелем.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group, в сравнении с маем прошлого года выручка аптек снизилась на 2,1%.

Отмечается, что спад продаж коснулся всех категорий препаратов, кроме противопаразитарных средств, инсектицидов и репеллентов.

При этом значительнее всего снизился спрос на лекарства из групп «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (-28,1% относительно апреля), «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (-26,1%) и «Противомикробные препараты для системного использования» (-23,4%).

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса.