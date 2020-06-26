В России зафиксировали снижение спроса на лекарства в аптеках

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Аналитики DSM Group выяснили, что по итогам мая выручка российских аптек упала на 14% (до 75,3 млрд рублей) по сравнению с апрелем.
В России зафиксировали снижение спроса на лекарства в аптеках
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group, в сравнении с маем прошлого года выручка аптек снизилась на 2,1%.

Отмечается, что спад продаж коснулся всех категорий препаратов, кроме противопаразитарных средств, инсектицидов и репеллентов.

При этом значительнее всего снизился спрос на лекарства из групп «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (-28,1% относительно апреля), «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (-26,1%) и «Противомикробные препараты для системного использования» (-23,4%).

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса.

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