Иммунитет к коронавирусу выявлен у около 20% исследованных москвичей

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы.

«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — сказала Ракова.

По её словам, третий этап исследования проводили с 5 по 18 июня.

Отмечается, что в тестировании на антитела приняли участие около 90 тыс. человек.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.