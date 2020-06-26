Иммунитет к коронавирусу выявлен у около 20% исследованных москвичей
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — сказала Ракова.
По её словам, третий этап исследования проводили с 5 по 18 июня.
Отмечается, что в тестировании на антитела приняли участие около 90 тыс. человек.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.