Иммунитет к коронавирусу выявлен у около 20% исследованных москвичей

Короткая ссылка
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы.
Иммунитет к коронавирусу выявлен у около 20% исследованных москвичей
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — сказала Ракова.

По её словам, третий этап исследования проводили с 5 по 18 июня.

Отмечается, что в тестировании на антитела приняли участие около 90 тыс. человек.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить