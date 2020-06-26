Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве
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Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.
«Проведение проверки с привлечением контролирующих органов поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — заявили в ведомстве.
Также в пресс-службе сообщили, что по итогам проверки будет решён вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки следственных органов.
Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход с выпускниками школы и их родителями столкнулся с причалом в Москве. Никто не пострадал. СК организовал проверку.