Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с тем, что прогулочный теплоход совершил столкновение с причалом набережной в столице.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

«Проведение проверки с привлечением контролирующих органов поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — заявили в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что по итогам проверки будет решён вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки следственных органов.

Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход с выпускниками школы и их родителями столкнулся с причалом в Москве. Никто не пострадал. СК организовал проверку.