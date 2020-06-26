Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с тем, что прогулочный теплоход совершил столкновение с причалом набережной в столице.
Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

«Проведение проверки с привлечением контролирующих органов поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — заявили в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что по итогам проверки будет решён вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки следственных органов.

Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход с выпускниками школы и их родителями столкнулся с причалом в Москве. Никто не пострадал. СК организовал проверку.

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