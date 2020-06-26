Воробьёв прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что к началу следующего года в Подмосковье не останется ни одной городской свалки.

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, в течение нескольких месяцев область перейдёт на полную переработку мусора.

Губернатор отметил, что Подмосковье — первый регион в России, где ввели самые современные экологические стандарты.

«Наши жители — первые, кто начал использовать раздельный сбор мусора. Да, мы пока только делаем первые шаги, но сам результат, сама ответственность жителей просто вызывает уважение. Для нас это критически важно, потому что только благодаря раздельному сбору мусора его стало меньше на 1,5 млн тонн», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что вместо свалок открываются современные комплексы по переработке отходов (КПО), которые не только делают регион чище, но и дают новые рабочие места.



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