За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась на 23000 гектаров

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров, которые тушатся в России, возросла почти на 23 тыс. га и составила 93 тыс. га.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной «Авиалесоохраны».

«Проводятся работы по тушению 27 пожаров на землях лесного фонда на площади 46 173 га в Камчатском крае, девяти пожаров на площади 24 541 га в Чукотском автономном округе, 74 пожаров на площади 18 396 га в Красноярском крае», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что возгорания также зафиксированы в Магаданской, Иркутской, Мурманской областях, в Карелии и других регионах.

Ранее в МЧС зафиксировали рост числа очагов лесных пожаров в России.