Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»

СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, «роль личности в истории» и того, кто управляет процессом, «ведёт за собой других», — ключевая.

«Я уверен, когда СССР распадался, был бы Владимир Владимирович президентом, — Советский Союз бы не распался», — сказал Аксёнов.

Он объяснил это тем, что «у человека другие подходы и взгляды на жизнь».

«Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь. Понимание того, что вместе можно сделать больше», — добавил он.

Летом 2017 года Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.