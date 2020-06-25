Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»

Короткая ссылка
СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
  • РИА Новости

По его словам, «роль личности в истории» и того, кто управляет процессом, «ведёт за собой других», — ключевая. 

«Я уверен, когда СССР распадался, был бы Владимир Владимирович президентом, — Советский Союз бы не распался», — сказал Аксёнов.

Он объяснил это тем, что «у человека другие подходы и взгляды на жизнь».

«Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь. Понимание того, что вместе можно сделать больше», — добавил он.

Летом 2017 года Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить