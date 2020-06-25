Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
- РИА Новости
По его словам, «роль личности в истории» и того, кто управляет процессом, «ведёт за собой других», — ключевая.
«Я уверен, когда СССР распадался, был бы Владимир Владимирович президентом, — Советский Союз бы не распался», — сказал Аксёнов.
Он объяснил это тем, что «у человека другие подходы и взгляды на жизнь».
«Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь. Понимание того, что вместе можно сделать больше», — добавил он.
Летом 2017 года Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.