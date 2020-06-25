Психолог прокомментировала идею ввести выплаты за отказ от места в детском саду

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Детский психолог, руководитель детского направления Международного института психосоматического здоровья Ирина Таранова прокомментировала предложение выплачивать ежемесячную компенсацию семьям, которые отказались от места в детском саду.
Психолог прокомментировала идею ввести выплаты за отказ от места в детском саду
  • Pixabay

«Нет однозначного ответа. Нельзя сказать, что у двух разных детей будет одна и та же реакция на непосещение детского сада. В целом в детском саду есть ряд преимуществ, которые сложно получить дома», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, это социализация ребёнка, в том числе развитие умения общаться с другими детьми, выстраивать отношения.

Вместе с тем, отметила Таранова, есть дети, которым адаптация в детском саду даётся сложно, и в такой ситуации им может быть полезнее быть дома.

«Однако в школе он с этим столкнётся снова. В таких ситуациях лучше обращаться за помощью к психологу», — добавила она.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу.

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