Психолог прокомментировала идею ввести выплаты за отказ от места в детском саду
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«Нет однозначного ответа. Нельзя сказать, что у двух разных детей будет одна и та же реакция на непосещение детского сада. В целом в детском саду есть ряд преимуществ, которые сложно получить дома», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, это социализация ребёнка, в том числе развитие умения общаться с другими детьми, выстраивать отношения.
Вместе с тем, отметила Таранова, есть дети, которым адаптация в детском саду даётся сложно, и в такой ситуации им может быть полезнее быть дома.
«Однако в школе он с этим столкнётся снова. В таких ситуациях лучше обращаться за помощью к психологу», — добавила она.
Ранее зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу.