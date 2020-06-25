В рамках конкурса «Цифровой прорыв» стартовал онлайн-чемпионат для IT-специалистов

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В рамках конкурса «Цифровой прорыв» стартовал онлайн-чемпионат, предназначенный для специалистов в области машинного обучения.
В рамках конкурса «Цифровой прорыв» стартовал онлайн-чемпионат для IT-специалистов
  • Pixabay

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

До 25 июля шесть тысяч участников из 83 регионов будут создавать решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и лабораторных исследований.

Кейсы предоставлены партнёрами конкурса, среди которых HeadHunter, IT Society и Министерство экономического развития Иркутской области.

«Это финальное мероприятие летнего IT-марафона, который мы запустили перед началом очных этапов конкурса «Цифровой прорыв», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В ноябре НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».

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