В рамках конкурса «Цифровой прорыв» стартовал онлайн-чемпионат для IT-специалистов
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
До 25 июля шесть тысяч участников из 83 регионов будут создавать решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и лабораторных исследований.
Кейсы предоставлены партнёрами конкурса, среди которых HeadHunter, IT Society и Министерство экономического развития Иркутской области.
«Это финальное мероприятие летнего IT-марафона, который мы запустили перед началом очных этапов конкурса «Цифровой прорыв», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
В ноябре НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».