В Общественной палате прокомментировали упрощение процедуры обследования домов на аварийность

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор прокомментировал упрощение с 25 июня процедуры обследования домов на аварийность.

«Главный постулат таков: признанный аварийным дом не нужно немедленно переселять. Если раньше по жалобе жителя писалось предупреждение и предписание по сносу дома, теперь эта система изменится, такого больше не будет. Количество домов, которые будут признаваться аварийными, станет больше», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, аварийные дома, угрожающие жизни, это одно, а признанные аварийными вообще, без угрозы жизни, это совсем другая история.

Как считает Шпектор, теперь будет наведён порядок.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.