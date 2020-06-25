В Госдуме поддержали идею расширить круг получателей выплат для семей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала идею расширить круг получателей выплат для семей.

«Сегодня Совет Федерации предлагает — на мой взгляд, нужно поддержать эту идею — обратиться к президенту с тем, чтобы выплаты могли получить также семьи с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. Мы понимаем, что это дети, которые ещё находятся на иждивении в семьях», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, выплаты на детей во время пандемии коронавируса оказались наиболее востребованной госуслугой.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал идею введения дополнительного пособия для матерей-одиночек.