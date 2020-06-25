СК объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск

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Следственный комитет России объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, ему заочно предъявлены обвинения в призывах к терроризму.
СК объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск
  • РИА Новости

«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что в 2015 году Муждабаев переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность заместителя генерального директора украинского телеканала ATR.

«Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети Facebook два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осуждённого в России за террористические преступления Олега Сенцова», — пояснили там.

Следствие подготовило материалы для заочного ареста мужчины.

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