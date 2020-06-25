Суд рассмотрит дело об убийстве ветерана в Подольске

В ГСУ СК по Московской области сообщили, что в Подольске суд вынесет приговор двум обвиняемым в убийстве ветерана Великой Отечественной войны.

Как передаёт газета «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства, в марте 2019 года обвиняемые вместе с соучастниками пробрались в квартиру 93-летнего ветерана в Подольске и избили его.

«Осознавая, что мужчина является лицом преклонного возраста и не может оказывать сопротивление, с целью убийства они нанесли ему удары ногами и руками по голове и телу. Полагая, что пенсионер мёртв, они обыскали его квартиру», — отметили в областном ГСУ СК.

В ведомстве уточнили, что преступники завладели денежными средствами и иным ценным имуществом ветерана, в том числе орденами и медалями, на общую сумму более 1,6 млн рублей, после чего скрылись с места происшествия.

В феврале сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Псковской области вынесли приговор по делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны.