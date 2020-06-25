В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Минздрав Кировской области обновил статистику по заболеваемости COVID-19.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Как передаёт Kirov-portal.ru, по данным на 25 июня, в регионе из инфекционных госпиталей выписано 60 пациентов и выявлено 50 новых случаев заболевания.

Отмечается, что всего в регионе было зарегистрировано 3088 случаев коронавируса. 512 пациентов проходят лечение амбулаторно, в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским сопровождением находятся 536 человек.

«Состояние 24 человек оценивается как тяжёлое, из них 19 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Количество летальных исходов пациентов с установленным диагнозом Covid-19 увеличилось до 34 случаев», — заявили в областном Минздраве.

Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции составляет 2508 человек, под наблюдением на дому находятся 7243 человека.

Ранее, как сообщало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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