Президент Татарстана проголосовал по поправкам к Конституции

Президент Татарстана Рустам Минниханов в первый день голосования посетил избирательный участок в здании КНИТУ-КАИ.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Республики Татарстан, Минниханову доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима.

Он обратил внимание на важность исполнения всех мер предосторожности, а затем получил бюллетень и проголосовал.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что голосование по поправкам к Конституции в муниципалитетах должно быть комфортным и удобным.