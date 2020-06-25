Президент Татарстана проголосовал по поправкам к Конституции
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- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Республики Татарстан, Минниханову доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима.
Он обратил внимание на важность исполнения всех мер предосторожности, а затем получил бюллетень и проголосовал.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что голосование по поправкам к Конституции в муниципалитетах должно быть комфортным и удобным.