Президент Татарстана проголосовал по поправкам к Конституции

Короткая ссылка
Президент Татарстана Рустам Минниханов в первый день голосования посетил избирательный участок в здании КНИТУ-КАИ.
Президент Татарстана проголосовал по поправкам к Конституции
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Республики Татарстан, Минниханову доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима.

Он обратил внимание на важность исполнения всех мер предосторожности, а затем получил бюллетень и проголосовал.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что голосование по поправкам к Конституции в муниципалитетах должно быть комфортным и удобным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить