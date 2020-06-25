Нижегородская область получит миллиард рублей на борьбу с пандемией

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Законодательное собрание Нижегородской области одобрило изменения в закон о региональном бюджете. Субъект получит из федерального бюджета безвозмездные поступления в размере 1 млрд рублей на борьбу с пандемией.
Нижегородская область получит миллиард рублей на борьбу с пандемией
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

635 млн рублей планируют направить на обеспечение сбалансированности казны, 119 млн рублей — на выплаты соцработникам.

Ещё 56 млн рублей пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, 246 млн рублей — на предоставление микрозаймов бизнесменам.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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