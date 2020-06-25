В Татарстане рассказали о планах по тестированию населения на иммунитет к COVID-19

Замглавы татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала об исследованиях по пилотному проекту изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Как передаёт «Реальное время», эти данные нужны будут для выявления особенностей эпидемического процесса на территории Республики Татарстан.

Отмечается, что на данный момент для тестирования на класс иммуноглобулина отобраны 2870 человек из семи возрастных групп (в каждой группе около 410 человек).

При этом выборка осуществлялась, исходя из численности населения муниципалитета.

В том числе в Казани тестирование пройдут около 900 человек, а в Агрызском районе — порядка 14 человек (с учётом возрастных групп).

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.