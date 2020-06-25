Колокольцев подписал приказ о награждении полицейского, спасшего трёхлетнего мальчика в Хабаровске

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Хабаровску Александра Богатырёва.
Колокольцев подписал приказ о награждении полицейского, спасшего трёхлетнего мальчика в Хабаровске
  • РИА Новости

«Полицейский, став свидетелем ДТП, мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трёхлетнего мальчика», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Авария произошла на перекрёстке улиц Павла Морозова и Бийской. В результате столкновения двух автомобилей неуправляемый микроавтобус продолжил движение по круговой траектории. Из открытого окна передней пассажирской двери выпал ребёнок.

Богатырёв подхватил мальчика и перенёс в безопасное место, передаёт «Взгляд». Полицейский награждён медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге наградили троих курсантов Морского технического колледжа за спасение провалившихся под лёд людей и собаки.

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