В Татарстане рассказали о восстановлении пациентов после коронавируса

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Замминистра здравоохранения Республики Татарстан, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков прокомментировал восстановление пациентов, у которых был выявлен коронавирус.
В Татарстане рассказали о восстановлении пациентов после коронавируса
  • © Киселев Сергей
  • АГН «Москва»

По его словам, есть пациенты, которые после выписки хорошо себя чувствуют, а есть те, которые восстанавливаются сложнее.

«Для этого в ряде поликлиник проводятся реабилитационные мероприятия. По моему мнению, должен пройти определённый срок, чтобы оценивать, повлиял ли коронавирус на долгосрочное самочувствие пациентов и привёл ли к необратимым последствиям», — приводит «Реальное время» слова Жаворонкова.

Он добавил, что информация по необратимым последствиям и вероятной инвалидизации будет накоплена только с течением времени.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Ионин в беседе с Nation News рассказал, как лечился от коронавируса.

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