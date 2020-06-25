В Татарстане рассказали о восстановлении пациентов после коронавируса

Замминистра здравоохранения Республики Татарстан, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков прокомментировал восстановление пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

По его словам, есть пациенты, которые после выписки хорошо себя чувствуют, а есть те, которые восстанавливаются сложнее.

«Для этого в ряде поликлиник проводятся реабилитационные мероприятия. По моему мнению, должен пройти определённый срок, чтобы оценивать, повлиял ли коронавирус на долгосрочное самочувствие пациентов и привёл ли к необратимым последствиям», — приводит «Реальное время» слова Жаворонкова.

Он добавил, что информация по необратимым последствиям и вероятной инвалидизации будет накоплена только с течением времени.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Ионин в беседе с Nation News рассказал, как лечился от коронавируса.