Спасатели рассказали о подтоплении нескольких домов в одном из районов Крыма
- ©пресс-служба ГУ МЧС по РК
Как передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства, из-за сильных осадков было подтоплено четыре придомовых участка.
Отмечается, что сотрудники чрезвычайного ведомства и работники администрации Первомайского района откачали воду, очистили дренажи и ливневые стоки.
На случай ухудшения погодных условий местные власти выделили транспорт для эвакуации людей и их вещей, а на базе гвардейской общеобразовательной школы создан пункт временного размещения.
В ведомстве уточнили, что на данный момент угрозы дальнейшего распространения подтопления нет.
Как сообщала 12 июня газета «Известия», в Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста вследствие паводка.