Спасатели рассказали о подтоплении нескольких домов в одном из районов Крыма

В ГУ МЧС по Республике Крым сообщили о подтоплении нескольких домов в селе Гвардейское Первомайского района из-за обильных дождей.

Как передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства, из-за сильных осадков было подтоплено четыре придомовых участка.

Отмечается, что сотрудники чрезвычайного ведомства и работники администрации Первомайского района откачали воду, очистили дренажи и ливневые стоки.

На случай ухудшения погодных условий местные власти выделили транспорт для эвакуации людей и их вещей, а на базе гвардейской общеобразовательной школы создан пункт временного размещения.

В ведомстве уточнили, что на данный момент угрозы дальнейшего распространения подтопления нет.

Как сообщала 12 июня газета «Известия», в Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста вследствие паводка.