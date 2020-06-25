В Совфеде оценили идею ввести выплаты за отказ от места в детском саду

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал предложение выплачивать ежемесячную компенсацию семьям, которые отказались от места в детском саду.

По его мнению, данная инициатива не решит проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.

В беседе с сайтом «Москва 24» сенатор заявил, что необходимо направить средства на строительство детских садов, а не на выплаты за отказ от их посещения.

«Нужно изыскивать деньги, эффективно их использовать и строить качественные, хорошие детские сады. Наша задача — это обеспечить всех детей возможностью ходить в детский сад», — подчеркнул Варфоломеев.

Он также пояснил, что в детском саду ребёнок проходит все этапы социализации и учится взаимодействовать с другими детьми.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты для семей, отказавшихся от места в детском саду.

Как сообщало «Реальное время», министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что общая сумма мер поддержки семей с детьми по линии республики составляет около 0,5 млрд рублей в год.