В Совфеде оценили идею ввести выплаты за отказ от места в детском саду

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Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал предложение выплачивать ежемесячную компенсацию семьям, которые отказались от места в детском саду.
В Совфеде оценили идею ввести выплаты за отказ от места в детском саду
  • Reuters

По его мнению, данная инициатива не решит проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.

В беседе с сайтом «Москва 24» сенатор заявил, что необходимо направить средства на строительство детских садов, а не на выплаты за отказ от их посещения.

«Нужно изыскивать деньги, эффективно их использовать и строить качественные, хорошие детские сады. Наша задача — это обеспечить всех детей возможностью ходить в детский сад», — подчеркнул Варфоломеев.

Он также пояснил, что в детском саду ребёнок проходит все этапы социализации и учится взаимодействовать с другими детьми.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты для семей, отказавшихся от места в детском саду. 

Как сообщало «Реальное время», министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что общая сумма мер поддержки семей с детьми по линии республики составляет около 0,5 млрд рублей в год.

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