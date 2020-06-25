В общежитии тюменском вуза выявлено два случая коронавируса

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В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области заявили, что в общежитии Тюменского индустриального университета (ТИУ) у двух человек подтвердили коронавирус.
В общежитии тюменском вуза выявлено два случая коронавируса
  • РИА Новости

«В общежитии ТИУ зарегистрировано два случая заболевания COVID-19: у студента и охранника. Проведён полный комплекс противоэпидемических мероприятий, определён круг контактных лиц, которые изолированы и находятся под медицинским наблюдением, проведена заключительная дезинфекция», — приводит URA.RU сообщение ведомства.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что два отделения городской больницы №1 в Севастополе перевели в режим обсервации из-за COVID-19.

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