В общежитии тюменском вуза выявлено два случая коронавируса

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области заявили, что в общежитии Тюменского индустриального университета (ТИУ) у двух человек подтвердили коронавирус.

«В общежитии ТИУ зарегистрировано два случая заболевания COVID-19: у студента и охранника. Проведён полный комплекс противоэпидемических мероприятий, определён круг контактных лиц, которые изолированы и находятся под медицинским наблюдением, проведена заключительная дезинфекция», — приводит URA.RU сообщение ведомства.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что два отделения городской больницы №1 в Севастополе перевели в режим обсервации из-за COVID-19.