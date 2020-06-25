Молодые учёные Челябинской области получат средства на решение жилищного вопроса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что 50 молодым учёным региона ежегодно будет выделяться выплата в размере 1 млн рублей на решение жилищного вопроса.

«Социальная выплата в 1 млн рублей будет выделяться 50 молодым учёным на решение жилищного вопроса ежегодно, начиная с 2021 года. Молодые научные кадры должны жить и работать дома — на Южном Урале», — цитирует губернатора URA.RU.

По его словам, программа заработает с 2021 года.

По словам Алексея Текслера, совместно с Фондом фундаментальных исследований на гранты для учёных ежегодно выделяется 100 млн рублей.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области в 2020 году 125 молодых семей получат свидетельства, дающие право на улучшение жилищных условий.