Глава Приморского края проголосовал по поправкам к Конституции

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Глава Приморского края Олег Кожемяко принял участие в голосовании по поправкам к Конституции.
Глава Приморского края проголосовал по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

Как отметил глава региона, Основной закон имеет важное значение для каждого человека, живущего в России.

«Поправок очень много, и каждая имеет важное значение для людей. Например, сохранение социальных гарантий, с тем чтобы законом уже была предусмотрена ежегодная индексация пенсий. Мы в крае достаточно много делаем для того, чтобы поддержать людей старшего возраста», — приводит Vostokmedia.com слова губернатора.

Он добавил, что с момента принятия предыдущей редакции прошло 27 лет, и страна за это время сильно изменилась.

В то же время председатель избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов рассказал о подготовке к голосованию избирательных участков региона.

«Вопросам безопасности было уделено особое внимание. Первое направление — санитарно-эпидемиологическая безопасность, второе — безопасность с точки зрения правопорядка, это в компетенции правоохранительных органов. Полиция взяла УИКи под охрану. Что касается первого, то приняты все меры, чтобы голосование прошло безопасно», — цитирует Юсубова портал Vtomske.ru.

Он также отметил, что одним из требований ЦИК в части санитарной безопасности стали кабинки без штор, чтобы члены избирательных комиссий могли следить за чистотой внутри.

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