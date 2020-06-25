В Роскачестве дали рекомендации по возврату средств за несовершённую покупку

В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги за товар, который не был приобретён.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, если продавец игнорирует или не удовлетворяет требования покупателя, последний может подать заявление в суд.

«В иске, помимо требований о взыскании денежных средств, уплаченных за товар, и возмещении убытков, вы вправе потребовать взыскания с продавца неустойки в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки удовлетворения требований о возврате денег в сумме, рассчитанной на день вынесения решения суда, а также компенсации морального вреда», ― заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае отказа продавца удовлетворять претензию последует штраф, который составляет 50% от суммы, назначенной судом.

Кроме того, покупатель может обратиться в Роспотребнадзор с целью наложения штрафа на продавца.

Как пишет «Вечерняя Москва», по словам заместителя руководителя Роскачества Александра Борисова, если человек платит деньги за товар, который не приобретал, это есть не что иное, как обман покупателя.